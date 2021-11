Un bărbat de 39 de ani care lucra ca muncitor forestier necalificat la o firmă din Mălini, a murit strivit de un copac într-o pădure din satul Păiseni, comuna Cornu Luncii. Bărbatul lucra alături de alți doi colegi la tăierea unor arbori. Unul dintre copaci a fost tras de TAF pentru a fi doborât controlat însă din nefericire a antrenat în cădere un altul care i-a căzut în cap muncitorului de 39 de ani ce a decedat pe loc.

Polițiști au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ”neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, ”nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și ”uciderea din culpă”.