Un bărbat din Arbore în vârstă de 54 de ani care se deplasa în calitate de pieton pe marginea drumului județean 178 din localitate a murit pe loc după ce a fost acroșat de o mașină condusă de tânăr de 29 de ani din Cajvana. Tragedia s-a întâmplat luni seară. Polițiștii au deschis un dosar penal de ucidere din culpă în cadrul căruia vor continua cercetările.

