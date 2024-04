La data de 27 aprilie în jurul orei 02:00, un tânăr de 23 ani din comuna Lespezi, județul Iași, în timp ce conducea motociclul pe DJ 208, în localitatea Budeni, oraș Dolhasca, din direcția Pașcani către Dolhasca, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un cap de pod din beton, răsturnându-se în afara carosabilului. Împreună cu acesta, pe motocicletă, se mai afla ca pasager un alt bărbat de 34 ani, din orașul Dolhasca. În urma producerii accidentului a rezultat atât decesul conducătorului motociclului cât și a pasagerului. S-a dispus întocmirea dosarului penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”ucidere din culpă”.

