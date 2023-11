Un bărbat de 38 de ani care lucra la o firmă din Vicovu de Sus la construcția unui bloc în municipiul Rădăuți a căzut de la etajul I și a murit pe loc. Evenimentul s-a produs miercuri dimineață când bărbatul lucra în balconul de la etajul al blocului la izolația exterioară. S-a dezechilibrat și a căzut de la 5 metri pe treptele din fața blocului. Din păcate medicii care au sosit la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el decât să se constate decesul. Polițiștii au deschis dosar pentru „neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă”, „nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă” și „ucidere din culpă”.

