171 de adolescenți au terminat acum clasa a VIII-a la Școala Gimnazială <Miron Costin> din Suceava, iar la cursul festiv de absolvire a participat și primarul Ion Lungu. El a menționat că la Școala <Miron Costin>, care-i cea mai mare din oraș, se face performanță. Primarul a declarat: „I-am felicitat pe cei 171 de absolvenți, din cele 6 clase, le-am spus că trebuie să fie mîndri că sînt absolvenți, să aibă curaj, să-și urmeze visele în următoarea etapă a vieții și să aibă parte numai de bucurii”. Ion Lungu a mai spus că pentru Școala <Miron Costin> municipalitatea dispune de proiecte pe fonduri europene privind mansardarea și reabilitarea energetică a clădirii, dar și de un proiect pentru dotări și digitalizare.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating