Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a minorei LUCACIU BEATRICE SABRINA de 13 ani, domiciliatăîn comuna Ipotești,care în noaptea de 14/15.06.2023 a plecat voluntar de la domiciliu, fără a mai reveni până în prezent.

LUCACIU BEATRICE SABRINA are următoarele semnalmente:înălțime circa 1,65 m, constituție astenică, părul șaten ondulat, ochi căprui, fără semne particulare.

La momentul plecării minora purta un trening de culoare gri și pantofi sport negri.

În cazul în care deţineţi date cu privire la persoana în cauză, vă rugăm să apelaţi Poliţia prin 112 sau să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi de poliţie.