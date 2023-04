Un grav accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule s-a produs astăăzi la intrare în orașul Gura Humorului dinspre localitatea Păltinoasa, informează ISU Suceava.

În urma evenimentului, trei persoane au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Gărzii de Intervenție Gura Humorului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, dotată cu echipament pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a trei echipaje SAJ.