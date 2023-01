Luni în jurul orei 19.05 în timp ce conducea autoturismul pe strada Grigore Alexandru Ghica din municipiul Suceava, la intersecția cu strada Zefirului, un bărbat a intrat în coliziune cu autoturismul condus regulamentar de o femeie de 19 ani din comuna Mitocu Dragomirnei. Din impact a rezultat rănirea conducătoarei auto, care a fost transportată cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care la spital li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

