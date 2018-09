După ce a descărcat marfa la sediul unei societăți comerciale din comuna Sucevița, un bărbat de 48 de ani, din comuna Stulpicani, s-a urcat la volanul autoutilitarei cu semiremorcă și a pornit motorul, după care, a coborât și a intrat în sediul firmei, fără să acționeze frâna sau să oprească funcţionarea motorului, ocazie cu care, ansamblul auto s-a pus în mișcare.

În aceste condiții, conducătorul auto a alergat spre autoutilitară, a deschis portiera din stânga și a încercat să urce în cabină, însă aceasta s-a lovit de un stâlp de susținere al rețelei electrice, iar bărbatul de 48 de ani a fost prins între portieră și șasiul autoutilitarei, suferind leziuni. Întâmplarea a avut loc vineri dimineață.

Victima a fost transportată cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, ocazie cu care, i s-au recoltat și probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Despre eveniment, au fost sesizați și reprezentanții I.S.C.T.R. Suceava.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.