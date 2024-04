Un accident banal a dezvăluit o boală cruntă pentru un copil de numai 3 anișori. Matias a căzut de pe scări în timp ce se juca împreună cu alți copii și s-a ales cu un ochi vânăt. Părinții s-au alarmat și l-au dus la medic. Pentru că totul s-a întâmplat în timpul pandemiei, așteptarea pentru programare și diagnostic a fost o încercare grea. După investigații intense, medicii au descoperit o tumoră de aproximativ 3,5 cm în creierul copilașului. Diagnosticul a fost copleșitor: Sarcom Ewing, un tip rar de cancer care afectează nervii periferici.

Matias a trecut prin șase runde grele de chimioterapie, însoțite de dureri și lacrimi. După luni de luptă și suferință, rezultatele arătau intrarea în remisie. Părinții micuțului au respirat ușurați și au sperat că viața lor va reveni la normalitate.

,,Am fost fericiți. Aveam controale la 3-6 luni, iar după un an de la terminarea tratamentului analizele arătau fără urmă de tumori. În acest timp copilul meu a revenit la o viață normală, a început să meargă la grădiniță, a primit în dar și un frățior pe care și l-a dorit foarte mult. Eram o familie fericită. În februarie anul acesta am observat însă că ochișorul lui iar începe se se umfle. Cu ajutorul rudelor și prietenilor am plecat în Turcia pentru investigații amănunțite.” Ne-a povestit cu lacrimi în ochi Ramona, mama lui Matias.

Diagnosticat inițial în 2020, copilul a primit o veste devastatoare trei ani mai târziu: boala a recidivat într-o formă mult mai agresivă, cu metastaze osoase și la coloană.

„Ne simțim neputincioși și frânți. Am crezut că am învins monstrul o dată, dar el s-a întors mai furios ca niciodată. Mi se rupe inima văzând câtă suferință poate îndura un copil de numai 6 anișori. Suntem disperați,” ne-a mărturisit Ramona.

Matias a fost supus de urgență unui tratament personalizat de chimioterapie, o intervenție chirurgicală la acel moment fiind extrem de riscantă, din cauza pericolului ca tumora să se extindă și mai mult. După prima cura ochișorul băiețelului arată deja mai bine, însă metastazele de la coloană l-au făcut să nu se mai poată ridica din pat, fiind necesare zile suplimentare de spitalizare. Costurile sunt însă enorme.

,,Pentru a continua această luptă, familia lui Matias are nevoie de sprijinul nostru pentru a acoperi costurile tratamentului. Vorbim de peste 33.000 de euro, o cifră enormă pentru o familie deja împovărată de greutăți. Vă îndemnăm să fiți alături de noi în această luptă pentru viață. Fiecare contribuție, indiferent de mărime, poate face diferența între viață și durere. Împreună putem să îi oferim lui Matias și familiei sale sprijinul de care au atâta nevoie în aceste momente critice,” Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/matias-crismaru/

Denumirea entității: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont bancar (IBAN):

Cont în RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont în Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

Cont în USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să menționați „MATIAS CRISMARU” în detaliile plății.