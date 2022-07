Un accident grav a avut loc în această după amiază pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc. În accident au fost implicate două autoturisme, iar în urma impactului patru persoane au fost transportate la spital. La fața locului intervin pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2 cu sprijinul unui echipaj Serviciului de Ambulanță Județean.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating