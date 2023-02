Două femei au murit și doi copii au suferit leziuni foarte grave după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un tren, autoturismul fiind proiectat ulterior într-un stâlp de pe marginea căii ferate. Accidentul a avut loc în localitatea Prelipca din orașul Salcea. Potrivit ISU Suceava, la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială cu apă și spumă și două ambulanțe SMURD, cu sprijinul a două echipaje SAJ.

În urma impactului au rezultat patru victime, două femei și doi copii, toate din autoturism. ISU Suceava a transmis că cele două femei care au rămas încarcerate au fost extrase dintre fiarele contorsionate. Din nefericire, femeile, cu vârste de aproximativ 30 și 60 de ani, au decedat în urma impactului. Cei doi minori, un băiețel si o fetiță, de 2, respectiv 4 ani, sunt în drum spre Unitatea de Primiri Urgente Suceava