Un tânăr de 17 ani s-a ales cu dosar penal după un accident spectaculos produs duminică după amiază pe raza localității Cajvana. Adolescentul rula cu viteză când într-o curbă a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un cap de pod după care a ricoșat într-un stâlp din beton. Tânărul teribilist a scăpat cu viață însă s-a ales cu multiple traumatisme fiind internat la Spitalul Județean Suceava. Autoturismul s-a făcut praf.

