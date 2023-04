În primele două partide din cadrul play-out-ului pentru menținerea în Divizia A1 de volei masculin, CSM Suceava a evoluat la finele săptămânii trecute pe terenul celor de la Unirea Dej. În prima partidă sucevenii au reușit să câștige un set, iar în cea de-a doua, deși scorurile pe set au fost mult mai apropiate, au pierdut cu 3-0.

”Noi am făcut eforturi ca să terminăm acest campionat și ne-am străduit să ne ridicăm la nivelul adversarilor noștri. Faptul că am reușit totuși să câștigăm un set și am avut momente bune în ambele partide, ne face să credem că am fi putut mai mult în acest sezon competițional.

Ne-am pregătit câteva săptămâni fără ridicător, pentru că veteranul Andrei Sasu are o vârstă și s-a resimțit și nu am reușit să fim pe fază la meciurile cu cei din Dej. Vom juca acasă la noi pe 22 și 23 aprilie, s-ar putea doar pe 22, pentru că în cazul unei înfrângeri lucrurile vor fi mai ”scurte” și mai clare.

Ce pot să spun, oarecum, la finalul acestui sezon competițional, este acela că am fi putut face cu siguranță mai mult îl alte condiții” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Tudor Orășanu.