Accidentul cu șapte răniți din care doi minori produs marți seară pe DN17 între ”Zidul Morții” și Stroiești a fost provocat de un șofer din Cluj care a adormit la volan. Șoferul în vîrstă de 30 de ani rula spre Suceava și la un moment dat a intrat pe contrasens lovind un BMW și un Renault. Nici unul dintre șoferi nu era băut.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating