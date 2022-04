Operatorul regional de apă și canalizare, ACET, sistează furnizarea apei potabile joi, 28 aprilie, între orele 9.00-15.00 în municipiul Suceava pe străzile Bulevardul 1 Decembrie 1918 și Pictor Șerban Rusu Arbore inclusiv punctul termic ANL Obicini precum și în satele Lisaura, Tișăuți și Ipotești din comuna Ipotești în vederea executării unor lucrări programate. Conducerea societății își cere scuze pentru disconfortul creat.

, 7.0 out of 10 based on 3 ratings