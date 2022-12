AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, anunță preluarea integrală a entităților din Republica Moldova, AROBS Software SRL și AROBS TrackGPS SRL (TrackGPS by AROBS Moldova), deținute de Voicu Oprean. Cele două tranzacții au fost aprobate de către acționarii companiei în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22 decembrie 2022. În cadrul celor două puncte de pe ordinea de zi care vizau aprobarea celor două tranzacții, Voicu Oprean s-a abținut de la vot.

„Cele două tranzacții aprobate în cadrul AGA se încadrează în parametrii achizițiilor anterioare făcute de AROBS, în strategia de M&A a grupului AROBS, și au fost menționate în memorandumul de listare la bursă. Prin urmare, integrarea celor două companii din Republica Moldova în grup reprezintă un pas natural în consolidarea și dezvoltarea activităților acestuia. AROBS Software este o companie cu o creștere stabilă de la an la an și care își desfășoară activitatea, în principal, în domeniul ingineriei software pentru industria automotive – mașini electrice și autonome, precum și în cel de dezvoltare software pentru tehnologii înalte – IoT și life sciences. De cealaltă parte, TrackGPS by AROBS Moldova este o companie cu o prezență remarcabilă pe piața de management de flotă din Republica Moldova, având parteneriate stabile cu clienți guvernamentali și companii de renume. Includerea celor două companii în structura grupului și, implicit, în rezultatele financiare consolidate, va oferi investitorilor și acționarilor AROBS o perspectivă mai clară cu privire la activitatea noastră pe piața din Republica Moldova ”, a declarat Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS.

AROBS Software Moldova este o companie bine-cunoscută pe piața muncii din Republica Moldova datorită parteneriatelor pe care le are cu universitățile și asociațiile profesionale din această țară, fiind implicată în proiecte de educație pentru studenți, dar și în construirea ecosistemului de afaceri. Echipa AROBS Software Moldova este formată din peste 120 de ingineri și dezvoltatori software. Valoarea tranzacției este de 2,96 milioane de euro.

TrackGPS by AROBS Moldova este o companie cu o experiență vastă în managementul de flotă pentru companii din toate industriile de activitate, având un portofoliu de clienți activi format din circa 450 de companii, cu aproximativ 5.000 de unități de transport monitorizate și circa 5.000 de dispozitive instalate. Prin integrarea companiei în grup, linia de business de management de flotă a AROBS își concentrează prezența unitară pe piața Europei Centrale și de Est, unde este un jucător aflat în top cinci în ceea ce privește expertiza de telematics. Valoarea tranzacției este de 0,51 milioane de euro.

Valorile de piață aferente celor două companii au fost stabilite prin rapoarte de evaluare efectuate la nivelul primelor șase luni din 2022 de către un evaluator acreditat ANEVAR.

În perioada următoare, conducerea companiei se va axa pe semnarea și finalizarea celor două tranzacții, iar la nivel financiar, rezultatele celor două companii vor fi incluse în consolidare începând cu primul trimestru al anului viitor.

AROBS Transilvania Software este listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București din data de 6 decembrie 2021. Compania are în prezent o capitalizare de piață de aproximativ 790 milioane de lei.