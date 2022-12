La data de 09.12.2022, între orele orele 13.00-15.00, politiștii din cadrul Politiilor Orașenești Cajvana, Milișauti și Solca au desfașurat o actiune tip blitz în sistem integrat pe raza de competenta .

In cadrul actiunii au fost constatate în flagrant doua infractiuni, ambele la regimul rutier și au fost aplicate 31 de sanctiuni contraventionale în valoare de 10.280 lei.

Totodata, au fost retrase 4 certificate de înmatriculare și a fost retinut un permis de conducere .