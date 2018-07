Pink a recunoscut că, faptul că a luat cu ea copiii în turneul mondial ‘Beautiful Trauma’, a fost o experință grea, potrivit contactmusic.com.

Interpreta piesei ‘So What’ a decis că va porni la drum, în turneul ‘Beautiful Trauma’, care a început în Phoenix în luna martie, alături de cei doi copii, fiica sa Willow, de 7 ani, și fiul său Jameson, de doar 18 luni.

Pink – care are cei doi copii împreună cu soțul ei Carey Hart – se simte norocoasă că are posibilitatea de a călători cu familia, dar s-a dovedit a fi complicat să echilibreze calitatea sa de star pop cu cea de mamă, în același timp. Într-o apariție în cadrul emisiunii lui Reese Whiterspoon, ‘Shine On with Reese’, artista a declarat, conform sursei citate: „Să mergi în turneu cu copiii după tine este cu adevarat dificil. Este extenuant. Este cel mai greu lucru pe care l-am făcut, dar sunt cu adevărat foarte, foarte norocoasă că am ocazia să-i iau cu mine și reușesc într-un fel să-i integrez în viața mea.”

Acestă ediție a show-ului TV le-a surprins pe Pink, 38 de ani, și pe Reese, în vârstă de 42 de ani, într-o plimbare cu mașina, povestind. Artista a împărtășit momentul ei preferat din turneu, din experiența mamă-fiică, cu câștigătoarea premiului Oscar – care are o fiică Ava, de 18 ani, un fiul Deacon, de 14 ani, cu fostul soț Ryan Phillippe, și un alt fiu, de 5 ani, Tennessee, cu actualul soț, Jim Toth.

Momentul a avut loc după ce Pink și Willow au vizitat Holocaust Memorial, în Berlin, Germania. Cântăreața și-a întrebat fiica: „Care este orașul tău preferat?”, iar copila i-a răspuns: „Cred că Berlin. Pentru că acolo a fost un zid, oamenii au fost separați, a avut loc un război, iar acum toată lumea este împreună.”

Starul pop se află în prezent în Australia și Noua Zeelandă pentru datele din cadrul ‘Beautiful Trauma World Tour’, iar după o pauză de câteva luni începând cu luna septembrie, va avea spectacole nord-americane din martie anul viitor și până în mai, când va încheia turneul.