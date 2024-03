Mamele actorilor de la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava au fost vedete pentru o seară. Doamnele care au dat viață copiilor ce îi bucură astăzi pe suceveni cu aparițiile lor în spectacole care sparg monotonia târgului, au fost sărbătorite în cadrul evenimentului ”Femei de succes-performanță la superlativ”, ajuns la ediția a-XIII-a și a cărui temă a fost ”Mame care ne inspiră”. Evenimentul s-a desfășurat miercuri seară în sala arhiplină a Teatrului ”Matei Vișniec”. Desfășurat într-o atmosferă caldă și primitoare evenimentul a beneficiat de prezența unui public select din care nu a lipsit primarul Sucevei Ion Lungu care a oferit lalele doamnelor și domnișoarelor și strîngeri de mână domnilor. Actorii teatrului împreună cu mamele lor au rememorat întâmplări din copilărie care le-au trasat destinul, întâmplări cu accente hazlii dar și emoționanate care au binedispus publicul și care au făcut ca seara să fie una magică. Nu au lipsit muzica și poezia. Recitalul de poezie „Gânduri pentru mama” a fost susținut de: Damian Bîrleanu, Mihai Ciobanu, Rebeca Alesia Ionescu, Andreea Teodora Balan. Concertul de muzică clasică „Armonii de primăvară” a fost susținut de Orchestra de muzică simfonică a Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava soliste: Viorica Corjan – mezzosoprană; Tabita Butnaru – oboi. Dirijor: prof. Valentin Ianoș. În program a existat și un moment artistic cu copii, realizat de Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava și Dreamboutique. ”Femei de succes-performanță la superlativ” s-a desfășurat cu sprijinul Primăriei Suceava și a Consiliului Local. Gazdele evenimentului au fost Angela Zarojanu, managerul Teatrului ”Matei Vișniec” și Cătălina Biholar, jurnalist, a căror carimsă a întregit succesul spectacolului.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating