Actorul Ray Liotta a murit la vârsta de 67 de ani, informează contactmusic.com. Cunoscut pentru rolul său principal din producția „Goodfellas”, regizat de Martin Scorsese în 1990, starul a murit în somn, în Republica Dominicană, chiar în timpul filmărilor pentru o nouă peliculă.

În timpul carierei sale de peste 40 de ani, în cetatea filmului, Ray Liotta s-a remarcat drept unul dintre cei mai buni actori ai generației sale.

Pe lângă rolul său apreciat din „Goodfellas”, Ray Liotta s-a bucurat de succes și în producții celebre precum, „Cop Land” și „Field of Dreams”. În ultimii ani, actorul s-a aflat în atenția publicului, datorită rolurilor din peliculele „The Many Saints of Newark”, unde a interpretat două personaje și filmul lui Noah Baumbach, „Marriage Story”.

Născut în New Jersey la 18 decembrie 1954, Liotta a fost adoptat la vârsta de șase luni, după ce a fost abandonat la un orfelinat. A crescut în New Jersey înainte de a se muta la New York și în cele din urmă s-a stabilit în Los Angeles, pentru a urma o carieră de actor. Primul rol de film al lui Liotta a fost în producția „The Lonely Lady” din 1983. Recunoașterea talentului său a venit în 1986, când Liotta a jucat în filmul regizat de Jonathan Demme, „Something Wild”. Ray Liotta a fost nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar la Globurile de Aur, pentru rolul său, notează Deadline.