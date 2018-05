Dacă v-aţi întrebat de ce concurenţii care s-au confruntat în finală nu au mai apărut împreună nici măcar într-o singură fotografie la scurt timp după ce Vladimir Drăghia a fost declarat câştigător, acum a venit şi răspunsul. Ionuţ Sugacevschi s-a întors în România şi într-o discuţie cu fanii a explicat că marele căştigător nu este chiar băiatul care vrea să pară pe micul ecran. Între cei doi se pare că există tensiuni, iar „războinicul” nu pare deloc dispus să accepte ajutorul finaniar de la Vladimir Drăghia, potrivit click.ro.

Vladimir s-a oferit să-i plătească toate cheltuielile de nuntă, însă Ionuţ a explicat că nu-l interesează ajutorul lui. „Nu pot să accept aşa ceva. Dacă voi credeţi că Vadimir este omul care vrea să pară, curând o să vedeţi cu toţii cine e de fapt. Nu există prietenie adevărată într-un concurs în care este pus în joc un premiu… (…) Eu am dat tot ce e mai bun din mine. Nu am putut să ajung acolo sus din cauza voturilor. Şi noi avem dubii cu voturile. Cei din producţie ascund şi nu ştiu de ce fac acest lucru. În Columbia s-au schimbat regulile. Nu se va mai decide prin vot. Mi s-a spus că am fost foarte rapid. La un moment dat m-au pierdut cameramanii. O să spun şi la tv.”, a acuzat Ionuţ într-un direct pe care l-a făcut pe contul de socializare, conform sursei citate.