Câștigătorii Galei Premiilor Gopo 2024

Luni, pe 29 aprilie, la Teatrului Național ,,I. L. Caragiale’’ din București, a avut loc cea de-a 18-a ediție a Galei Premiilor Gopo, în cadrul căreia au fost celebrate performanțele înregistrate de cinematografia română în ultimii ani. Libertate este marele câștigător al trofeului Gopo pentru Cel mai bun film. Cele mai aplaudate momente de pe scena Galei vor putea fi urmărite joi, pe 1 mai, de la ora 22:30, pe PRO CINEMA.

Actorii Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Andreea Vasile, Olimpia Melinte, Denis Hanganu, Cătălina Grama, Paul Ipate, Oana Pellea, Marius Manole, Emilian Oprea, Maria Obretin, Adrian Văncică, Bogdan Dumitrache, Alexandru Ion regizorii Emanuel Pârvu, Tudor Giurgiu, Tudor D. Popescu, Cristian Pascariu și criticul de film Irina Margareta Nistor au fost printre personalitățile care au acceptat invitația de a participa la ceremonia de decernare a Premiilor Gopo, prezentată în premieră de actorul de stand-up comedy, Claudiu Teohari (Teo).

Libertate, regizat de Tudor Giurgiu și produs de Libra Films, a fost marele câștigător al serii, obținând trofeul pentru Cel mai bun film în urma procesului de votare la care au participat peste 800 de profesioniști din lumea filmului autohton. Libertate a obținut alte 9 trofee.

Premiul pentru Cea mai bună actriță în rol principal, oferit de Aqua Carpatica, a ajuns la Ilinca Manolache pentru rolul său din lungmetrajul Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii.

Premiul pentru Cea mai bună regie, oferit de Banca Transilvania, i-a revenit lui Tudor Giurgiu pentru filmul Libertate.

Premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, oferit de Promenada Mall București, i-a revenit lui Alex Calangiu, protagonistul filmului Libertate (r. Tudor Giurgiu).

Maria Popistașu a fost distinsă cu Premiul pentru Cea mai bună actriță în rol secundar, pentru rolul din Taximetriști (r.Bogdan Theodor Olteanu), iar Iulian Postelnicu a fost desemnat Cel mai bun actor în rol secundar, pentru rolul din Libertate.

Premiul pentru Cel mai Bun Scenariu, oferit de Dacin Sara, a ajuns anul acesta la două dintre filmele nominalizate. Cecilia Ștefănescu și Tudor Giurgiu pentru filmul Libertate și Radu Jude pentru filmul Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii.

Între Revoluții, regizat de Vlad Petri, a fost desemnat Cel mai bun documentar.

Premiul pentru Tânără Speranță oferit de Conceptual Lab by Theo Nissim i-a fost acordat Niko Becker pentru rolul Dumitru din filmul Spre Nord. Premiul pentru cea mai bună imagine i-a fost oferit lui George Chiper-Lillemark pentru filmul Spre nord. Viorica Petrovici a câștigat Premiul pentru Costume, oferit de Cellini, iar Vali Ighigheanu a câștigat Premiul pentru cele mai bune decoruri, pentru lungmetrajul Libertate.

La categoria scurtmetraj, premiul a fost oferit filmului Acolo unde bărcile nu ajung , r. Vlad Buzăianu. La categoria Cel mai bun film european, voturile profesioniștilor din cinematografie și ale criticilor de film au mers către Anatomia unei prăbușiri / Anatomie d’une chute (r. Justine Triet, Franța), distribuit de Voodoo Films, iar Premiul Publicului, pentru producția cu cel mai mare succes la box-office, a fost acordat filmului Miami Bici 2 (r. Jesús del Cerro).

Una dintre cele mai valoroase actrițe din România, Rodica Mandache, a fost onorată în cadrul Galei cu Premiul Gopo pentru Întreaga Carieră, oferit de Apa Nova – o companie Veolia. Artistul Dan Nuțu, a fost de asemenea distins cu Premiul pentru Întreaga Activitate, oferit de Primăria Municipiului București prin ArCub, iar Premiul Special a fost acordat cascadorului Adrian Ștefănescu.

Gala Premiilor Gopo a fost marcată de momente pline de emoție prin prezența artistei Lucia, care a susținut un recital care a marcat momentul In memoriam al serii și al artistei Eva Kiss, care a interpretat piesa Libertate. Pe scenă au urcat și formațiile Delta pe obraz și 10 Prăjini.

Înregistrarea Galei Premiilor Gopo 2024 va fi difuzată pe 1 mai, de la ora 22:30, pe PRO Cinema.

Câștigătorii Galei Premiilor Gopo 2024

Cel mai bun film de lungmetraj

Libertate

producători: Oana Bujgoi Giurgiu, Tudor Giurgiu | România (Libra Films)

Cea mai bună regie

Tudor Giurgiu pentru filmul Libertate

Cel mai bun actor în rol principal

Alex Calangiu pentru rolul Viorel Stănese din filmul Libertate

Cea mai bună actriță în rol principal

Ilinca Manolache pentru rolul Angela Răducanu din filmul Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii

Cel mai bun actor în rol secundar

Iulian Postelnicu pentru rolul Lt. Col. Dragoman din filmul Libertate

Cea mai bună actriță în rol secundar

Maria Popistașu pentru rolul Ilinca din filmul Taximetriști

Cel mai bun scenariu

Cecilia Ștefănescu, Tudor Giurgiu pentru filmul Libertate

Radu Jude pentru filmul Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii

Cea mai bună imagine

George Chiper-Lillemark pentru filmul Spre nord

Cel mai bun montaj

Réka Lemhényi pentru filmul Libertate

Cel mai bun sunet

Tamás Székely, André Rigaut pentru filmul Libertate

Cea mai bună muzică originală

Marius Leftărache pentru filmul Boss

Cele mai bune decoruri

Vali Ighigheanu pentru filmul Libertate

Cele mai bune costume

Viorica Petrovici pentru filmul Libertate

Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură

Petya Simeonova, Domnica Bodogan pentru filmul Libertate

Cel mai bun film de debut

Spre nord, r. Mihai Mincan

Cel mai bun documentar

Între revoluții, r. Vlad Petri, producător: Monica Lăzurean-Gorgan | România (Activ docs)

Cel mai bun scurtmetraj

Acolo unde bărcile nu ajung , r. Vlad Buzăianu, producător: Ana Maria Antoci (Tangaj Production)

Premiul publicului

Miami Bici 2, r. Jesús del Cerro

Tânără speranță

Niko Becker pentru rolul Dumitru din filmul Spre nord

Cel mai bun film european

Anatomie d’une chute/ Anatomia unei prăbușiri, r. Justine Triet | Franța (distribuitor: Voodoo Films)

Premiul pentru întreaga carieră

Rodica Mandache

Premiul pentru întreaga activitate

Dan Nuțu

Premiul special

Adrian Ștefănescu

