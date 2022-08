Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava va înregistra anul acesta o cifră record de aproximativ 700.000 de pasageri. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, în ședința de astăzi a deliberativului, că în momentul de față pe aeroportul Suceava au fost procesați deja 450.000 de pasageri și în același timp s-a înregistrat și o creștere a veniturilor. „Anul de vârf al aeroportului Suceava a fost 2019, când am avut în jur de 430.000 de pasageri. Iar anul acesta, la 8 luni, facem 450.000 de pasageri. Iar din estimările noastre ne ducem undeva la 700.000 de pasageri anul acesta. Aeroportul din Suceava a mers foarte bine, iar după marile aeroporturi Otopeni, Cluj, Iași și Timișoara suntem noi Suceava. Iar în spatele nostru se află aeroporturile Bacău, Craiova, Sibiu și celelalte”, a precizat Flutur. El a adăugat că în ședința Consiliului Județean a fost aprobată alocarea unei sume de 322.000 de lei pentru Aeroportul Suceava în vederea achiziționării de utilaje PSI.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating