Aeroportul Internaţional « Ştefan cel Mare” de la Suceava a înregistrat un record. Luni la prânz s-a atins cifra de 200.000 de pasageri care au tranzitat în acest an aeroportul. Recordul s-a înregistrat la cursa Londra-Suceava operată de compania Wizz Air. Pasagerul cu numărul 200.000 se numeşte Ancuţa Elena Maloş şi este de loc din zona Rădăuţi.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, a declarat că cifra înregistrată reprezintă un « record istoric » şi estimează că până la finele anului aceasta va creşte la 250.000. « Anul trecut s-au înregistrat 57.266 de pasageri pe aeroportul de la Suceava iar în acest an în numai nouă luni am atins 200.000. Deci o creştere de aproape patru ori. Pentru anul viitor încercăm să ducem şi mai sus această cifră şi am în vedere faptul că suntem într-o ofensivă continuă de a deschide noi zboruri către noi destinaţii», a spus Flutur.

El a amintit de discuţiile purtate săptămâna trecută la Memmingen în Germania pentru introducere unei curse Suceava-Memmingen sau de contactele stabilite cu mai multe companii aeriene printre care Blue Air pentru deschiderea de noi destinaţii. « Totodată vom continua investiţiile la aeroport pentru mărirea capacităţii », a mai spus Flutur care a ţinut să le mulţumească celor care au ales să zboare de pe Aeroportul « Ştefan cel Mare ». Amintim că administraţia judeţeană va apela la un credit de şase milioane de lei, sumă necesară pentru extinderea terminalului aeroportului pentru a face față traficului și pentru a asigura confortul pasagerilor. „Pentru realizarea acestui obiectiv, Aeroportul Ștefan cel Mare nu dispune de venituri proprii, motiv pentru care am ales să facem un credit pentru extinderea terminalului de pasageri, urmând ca după finalizarea investiției, operatorul să plătească o redevență care să asigure Consiliului Județean recuperarea investiției, conform legislației în materie aplicabilă”, a precizat Flutur.