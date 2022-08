Indiferent daca suferi de probleme de sanatate fizica sau mentala, terapia prin masaj este o optiune de tratament primar sau complementar. Masajul are numeroase beneficii pentru sanatate si ajuta la tratarea a numeroase boli si afectiuni.

Masajul poate reduce ritmul cardiac, scade tensiunea arteriala, imbunatateste circulatia sangelui si drenajul limfatic. De asemenea, relaxeaza muschii, imbunatateste mobilitatea, stimuleaza productia de endorfine si vine in sprijinul tratamentelor medicale.

Prin urmare, indiferent de afectiune, un aparat de masaj cu vibratii pe care sa il poti folosi singur acasa, te poate ajuta. Mai mult, sunt cateva afectiuni pentru care masajul este deosebit de eficient, reducand considerabil simptomele si stimuland recuperarea. Iata cinci dintre acestea!

Dureri de spate

Masajul promoveaza relaxarea, motiv pentru care este o metoda excelenta de a reduce durerile de spate care insotesc diverse afectiuni sau conditii fizice. Indiferent daca este vorba despre o interventie chirugicala, de leziuni sau de boli cronice, terapia prin masaj te poate ajuta sa scapi de durerile de spate. Acesta imbunatateste fluxul de sange catre zonele dureroase si stimuleaza eliberarea analgezicelor naturale ale organismului.

Anxietate si depresie

Masajul poate reduce nivelul de cortizol, hormonul stresului, fiind extrem de benefic la persoanele care sufera de anxietate. De asemenea, creste productia de serotonina si dopamina, fiind de un real ajutor celor care se confrunta cu depresia.

Migrene si dureri de cap

Stresul, oboseala si diverse boli si probleme de sanatate pot cauza dureri de cap si migrene. Masajul amelioreaza tensiunea si durerea si ajuta la reducerea si prevenirea durerilor de cap. Cei care beneficiaza de masaj experimenteaza mai putine episoade de migrene, dureri de cap mai putin severe si imbunatatirea calitatii somnului.

Cancer de san

Pacientele cu cancer de san care beneficiaza de masaj experimenteaza reducerea stresului si a anxietatii. Realizat inainte de operatie, masajul relaxeaza tesutul muscular si stimuleaza drenajul limfatic. Dupa operatie, femeile care beneficiaza de masaj de drenaj limfatic vor avea mai putine dureri si inflamatii.

Pe langa reducerea stresului si a anxietatii, masajul ajuta pacientii care urmeaza sau se recupereaza dupa un tratament pentru cancer sa reduca episoadele depresive, durerile, oboseala, problemele de somn si greata.

Leziuni si tensiuni musculare

Masajul ajuta la ameliorarea simptomelor in afectiunile musculare sau articulare care provoaca sensibilitate, durere pulsatorie, furnicaturi sau pierderea sensibilitatii tactile. Aceste probleme pot avea drept cauze suprasolicitarea unui grup de muschi, mentinerea unei singure posturi pe o perioada indelungata, ridicarea greutatilor, etc. De asemenea, terapia prin masaj ajuta la reducerea durerii si la cresterea fortei de prindere in cazul pacientilor cu sindromul tunelului carpian.

Alte conditii

In plus fata de situatiile mentionate mai sus, masajul ajuta persoanele care sufera de hipertensiune arteriala, artrita sau oboseala cronica. De asemenea, stimuleaza recuperarea dupa operatia de bypass cardiac, leziuni sportive sau diverse conditii cauzate de stres.