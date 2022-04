„În această lume, despre nimic nu se poate spune că este sigur, în afara morții și a impozitelor.” Iată ce îi scria Benjamin Franklin unui prieten, cu numai un an înaintea morții sale, în această zi, în anul 1790. La nivelul plămânului stâng i se declanșase un emfizem și Franklin a intrat în comă.

În jurul orei 11, în acea noapte, a murit în liniște, la vârsta înaintată de 84 de ani și trei luni. În cursul vieții sale îndelungate și bogate în evenimente, Franklin a avut mai multe ocupații: diplomat, scriitor, poștaș, colonel în armată, tipograf, politician, inventator, filosof.

A fost cel mai celebru american al vremii sale și dimensiunea faimei – și a activității sale – poate fi ghicită în lunga listă a celor pe care i-a cunoscut personal. Bineînțeles, i-a cunoscut pe Washington, Hamilton, John Adams și Jefferson. Ultimul dintre ei a preluat de la Franklin postul de ambasador în Franța.

Când a fost întrebat dacă îl „înlocuia” pe Franklin, Jefferson a răspuns: „Nimeni nu-l poate înlocui, domnule. Eu sunt doar succesorul său”.

Printre cunoștințele lui Franklin se mai numărau: eroul american John Paul Jones și căpitanul și exploratorul britanic James Cook, Ludovic al XVI-lea și Maria Antoaneta, Cristian al VII-lea al Danemarcei, James Boswell, Eduard Gibbon și Horace Walpole, Pitt cel Bătrân, Voltaire, Edmund Burke, Joseph Priestley, Mirabeau, Danton și aristocratul francez care a luptat în Revoluția Americană, marchizul de Lafayette (înainte ca Lafayette să vină în America).

Cu mulți ani în urmă, când avea numai douăzeci și opt de ani, Franklin își scrisese epitaful: „Trupul lui Benjamin Franklin, tipograf (asemenea copertelor unei cărți vechi, cu foile rupte, cu scrisul și poleiala șterse), zace aici, hrană pentru viermi; dar lucrarea nu va fi pierdută pentru că (așa cum credea el) va apărea din nou, într-o ediție nouă și mai elegantă, revizuită și corectată de autor”.

Tot la 17 aprilie:

1895: Ia sfârșit primul război sino-japonez, cu Tratatul de la Shimonoseki.

1906: Un cutremur de pământ distruge 28 000 de clădiri din San Francisco.

