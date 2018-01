Fermecătoarea actriţă, care acum a ajuns să joace la Hollywood alături de actori de top precum Adrien Brody și Antonio Banderas, are un trecut demn de filmele romantice. Înainte să se căsătorească cu fotbalistul Adrian Mutu, în 2001, actriţa s-a iubit cu un alt bărbat celebru, de data aceasta din televiziune: șarmantul Mircea Radu, notează click.ro.

Cei doi au trăit o intensă poveste de dragoste însă, în momentul în care frumoasa blondă l-a întâlnit pe celebrul fotbalist Adrian Mutu, ea s-a îndrăgostit-lulea de sportiv. A renunțat la Mircea și l-a ales pe Mutu, iar cei doi au fost căsătoriţi în perioada 2001 – 2003. Lui Mircea Radu, care făcuse o adevărată pasiune pentru Alexandra, nu i-a picat deloc bine înfrângerea, mai ales că anunțase că are intenții serioase cu tânăra domnișoară Dinu. Se pare că, deși relația lor a fost platonică, după despărțire nu și-au mai vorbit deloc, nici până în ziua de azi, mai scrie sursa citată.

