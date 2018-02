Alexandra Stan nu isi amana datoriile pentru a-si face vacante exotice, asa cum s-a vehiculat in presa, ci sustine dreptatea si vrea sa fie tratata cu respect, nu inselata.

Totul a pornit de la fosta casa de avocatura angajata in dosarul penal indreptat impotriva fostului impresar. Aceasta i-a comunicat o suma de bani pe care cantareata trebuia sa o plateasca doar cu o zi inainte de proces, ce urma sa se judece la Curtea de Apel Constanta, suma fiind sensibil mai mare decat cea discutata si comunicata in precedent. Mai mult, pentru ca nu a platit la acel moment, artista a fost lasata fara aparare in ziua procesului.

Tinand cont de toate acestea, Alexandra Stan a refuzat sa plateasca aceasta suma care era aproape dubla decat cea comunicata initial, mai ales ca nici facturile fiscale nu ii fusesera comunicate la acel moment si nu i-au fost comunicate nici pana in prezent.

Astfel, fostii avocati au initiat procedurile de executare silita, prima cerere fiind solutionata favorabil Alexandrei de catre instanta de judecata care a respins cererea depusa de executorul judecatoresc Dumitrache.

Cea de-a doua cerere depusa de casa de avocatura la executorul judecatoresc Cojocaru a fost admisa de catre instanta.

Evident, Alexandra a contestat aceaste actiuni. Un dosar a fost castigat de artista, iar unul pierdut, dar nu este inca finalizat procesul, hotararile nu sunt definitive.

Cu toate ca artista se afla intr-o perioada excelenta din punct de vedere al carierei, urmand sa lanseaze albumul “Mami”, dar fericita si pe plan personal, aceasta nu poate sa treaca cu vederea nedreptatea si sa plateasca o suma incorecta.