Grupul stimulează practicarea sportului pentru un stil de viaţă sănătos şi socializare, derulând multiple acţiuni sportive pentru suporteri.

Alexandrion Group, unul dintre cei mai puternici susţinători ai sportului românesc, va continua să se implice ȋn proiecte care oferă echipelor şi sportivilor consacraţi sau celor aflaţi la ȋnceput de drum, resurse necesare pentru pregatirea pentru performanţă. De asemenea, grupul organizează acţiuni pentru suporteri care au rolul de a stimula practicarea sportului pentru un stil de viaţă sănătos. Prin intermediul proiectului “Mingi pentru suporteri”, pe care Alexandrion Group ȋl derulează de mai mulţi ani pe stadioanele din România, suporterii aflaţi ȋn tribune primesc mingi pentru antrenamente individuale sau meciuri cu prietenii.

„Alexandrion Group recunoaște rolul vital al sportului în societate. Sportul aduce oamenii ȋmpreună, îi încurajează să adopte un stil de viață activ și sănătos, le dezvoltă spiritul de echipa, ȋi disciplinează şi ȋi responsabilizează. Mai mult decât atât, sportul este un ambasador extraordinar al României peste hotare. Noi am început să ne implicăm ȋn susţinerea sportului românesc, ȋn urmă cu mulţi ani, pentru că am conştientizat cât de importante sunt resursele pe care organizaţiile le pot oferi sportivilor şi echipelor pentru a atinge performanţa. Iar unul dintre obiectivele noastre este să inspirăm şi alte organizaţii să ni se alăture ȋn acest demers”, a spus Antonio Salameh, Executive Director for International Operations, coordonatorul proiectelor de marketing sportiv derulate de Alexandrion Group.

Ȋn 2024, Alexandrion Group continuă parteneriatul de 10 ani cu Fotbal Club Petrolul. Cu o istorie impresionantă de 100 de ani şi performanțe remarcabile atinse, atât pe plan național, cât și internațional, Fotbal Club Petrolul este un adevarat reper pentru fotbalul românesc.

Alexandrion Group a demarat, anul acesta, un parteneriat cu Asociația Fotbal Club Hermannstadt.

“A.F.C. Hermannstadt este o echipă tânără cu o evoluţie impresionantă, care ne-a atras atenţia prin ceea ce a realizat. Talentul, munca, dedicarea, tenacitatea cu care fotbaliştii au reuşit să atingă un nivel de performanţă foarte bun, ȋntr-un timp atât de scurt sunt inspiraţionale, iar obiectivele ȋndrăzneţe pe care şi le-au propus ne-au arătat că există similitudini importante cu ethosul Alexandrion Group. Suntem entuziasmaţi să pornim pe drumul spre următorul nivel de performanţă, ȋmpreună, şi avem ȋncredere că echipa va deveni din ce mai puternică” a adăugat Antonio Salameh.

Un proiect recent, lansat în sezonul competițional precedent, și care va continua și în acest an, prin intermediul iniţiativelor dedicate suporterilor, consolidând legătura dintre echipă și comunitatea de fani, este sprijinul acordat echipei de minifotbal MFC Oilfriends, aflată la începutul călătoriei sale. Fondată în 2020, echipa de minifotbal din Ploiești și-a format un lot de jucători talentați. Echipa evoluează în Liga A începând cu anul 2023.

Ȋn toamnă, după Jocurile Olimpice, Alexandrion Group va organiza cea de-a IX-a ediţie a Galei Trofeelor Alexandrion, ȋn linie cu conceptul lansat anul trecut, care a avut ȋn centru performanţele tinerilor sportivi. Pe parcursul celor 8 ediţii anterioare, ȋn cadrul Galei Trofeelor Alexandrion au fost acordate peste 100 de trofee. Printre sporturile premiate s-au numărat fotbal, handbal, tenis, nataţie, canotaj, scrimă, gimnastică, lupte sau haltere.

