Teatrul ODEON a găzduit pe 15 ianuarie, cu ocazia ZILEI CULTURII NAŢIONALE, Gala Premiilor Municipiului București pentru Artă și Cultură, un eveniment de prestigiu organizat de Primăria Capitalei.

În cadrul evenimentului, 24 de personalități marcante ale vieții culturale române au primit din partea Municipalității Premii de Excelență în Artă şi Cultură pentru următoarele domenii de activitate: teatru (scenografie: Adriana Grant pentru “Amadeus”, Teatrul Metropolis, regie: Vlad Massaci pentru “Ţinutul din miezul verii”, Teatrul Mic, actorie: Marius Bodochi, debut regie: Irina Alexandra Banea pentru “Incendii”, Teatrul Bulandra şi premiul pentru întreaga activitate: Rudy Rosenfeld, Teatrul Evreiesc de Stat), muzică (dirijorul Cristian Mandeal, compozitorul Dan Dediu, pianistul Valentin Gheorghiu, violonistul Alexandru Tomescu, violoncelistul Andrei Ioniţă), arte vizuale (Călin Dan – director MNAC, artistul Ion Grigorescu), film (regizorii Adrian Sitaru – filmul “Fixeur”, Călin Petre Netzer – filmul “Ana, mon amour”, Serge Ioan Celbidache – filmul “Octav”), arhitectură (Prof.Dr.Arh. Marian Moiceanu, Prof. Dr.Arh. Emil Barbu – Mac – Popescu), literatură (Academician Eugen Simion, scriitoarea Nora Iuga, poetul şi eseiestul Barbu Cioculescu) și management cultural (Adrian Majuru – Director Muzeul Municipiului Bucureşti, Ioan Cristescu – Director Muzeul literaturii Române).

În cadrul aceleiași ceremonii, Viceprimarul Capitalei, Dr. Arh. Michaela Tomniţa Florescu a acordat din partea Gabrielei Firea, Primarul General al Bucureştilor, titlul de Cetățean de Onoare, actorului şi managerului Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase”, Alexandru Arşinel, “în semn de respect pentru contribuția adusă în dezvoltarea și promovarea teatrului românesc, pentru întreaga activitate în slujba Teatrului de Revistă bucureştean”. Acelaşi titlu i-a fost conferit şi celebrei scriitoare Ileana Vulpescu, absentă din motive obiective la gală.

“Urmează dragi prieteni să celebrăm o personalitate notabilă pentru cultura română, prin acordarea distinctiei de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti, lui Alexandru Arşinel, actor de teatru şi film, manager al Teatrului de Revistă <<Constantin Tănase>> din Bucureşti” – a spus Monica Davidescu (actriţă, TNB), prezentatoarea galei, alături de Andrei Lazăr (tenor, Opera Naţională Bucureşti).

“Ce pot să spun despre Arşinel, toata lumea îl cunoaşte?!” – a declarat Michaela Tomniţa Florescu, viceprimarul Capitalei. “Am totuşi ceva să îi spun: până la 60 de ani, aici în piept ai o inimă, care apoi devine cord. La el a rămas aceeaşi inimă mare şi bună, ca o pâine caldă. Mulţumim, maestre Arşinel!”.

“De aici, de la inima asta mi se trage” – a mărturisit pe scenă marele actor… “Eu vreau să vă spun că nu am crezut că o să mai am prilejul să mă urc pe o scenă şi să mulţumesc pentru o distincţie, mai ales una atât de importantă. Dacă tot am apucat, hai să mulţumesc în primul rând publicului bucureştean şi publicului român, Teatrului de Revistă <<Constantin Tănase>>, colegilor mei şi celei căreia i-am fost partener de-o viaţă, Stela Popescu. Mulţumesc familiei mele, soţiei, copiilor şi nepoţilor, mulţumesc Directiei de Cultură şi consilierilor care mi-au acordat acest titlu, mulţumesc doamnelor viceprimar şi primar. Vă mulţumesc dumneavoastră, tuturor şi pentru că nu am crezut că o să mai apuc o zi bună ! Astăzi a fost cu adevărat o zi bună! “.

Mulţumim pentru atenţia și aprecierea acordate evenimentelor şi activităţii Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” şi vă așteptăm la spectacolele stagiunii 2018. Reprezentanţii mass-media au acces gratuit pe baza unei solicitări de acreditare.

Credit foto: Georgiana Dinu