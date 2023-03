Mama unei fetițe de opt ani din municipiul Rădăuți a fost amendată de polițiști pentru că a avut grijă de fiica de opt ani care a fost prinsă furând o sacoșă cu alimente în valoare de 250 de lei dintr-un magazin LIDL. Întâmplarea s-a petrecut luni după amiază. Fetița a fost prinsă după ce trecuse de casa de marcat. Reprezentanții magazinului și-au recuperat produsele și nu au mai avut pretenții de altă natură.

