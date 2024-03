În luna februarie 2024, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava a efectuat un număr total de 172 de inspecții planificate si neplanificate, din care 99 în domeniul controlului poluării industriale si 73 în domeniul controlului biodiversității, biosecurității și ariilor naturale protejate, asftel:

– 15 controale planificate;

– 157 controale neplanificate, din care:

– 7 controale in urma autosesizarii Garzii Nationale de Mediu;

– 20 inspectii pentru solutionarea unor petitii/reclamatii;

– 54 controale tematice/dispuse de Comisariatul General al GNM;

– 76 inspectii cu alte autoritati – in principal controale in Punctul de trecere a frontierei Siret, impreuna cu reprezentanti ai Biroului Vamal de Frontiera Siret. Urmare a neconformitatilor constatate cu ocazia controalelor, s-au aplicat 31 sanctiuni contraventionale principale – 30 amenzi in cuantum total de 363.500 lei si un avertisment.