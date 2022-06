Politiștii Serviciului de lnvestigare a Criminalitatii Economice – IPJ Suceava au actionat în ziua de 17 iunie pe linia prevenirii și combaterii activitatilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile, a comertului neautorizat. Activitatea mentionata s-a desfașurat pe raza judetului Suceava, fiind verificate 14 unitati economice. Pentru deficientele constatate au fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale la O.U.G. 28/1999 în valoare de 7.500 lei.

Totodata, în cadrul actiunii politiștii Serviciului de lnvestigare a Criminalitatii Economice – IPJ Suceava au confiscat bunuri în valoare de 81.996 lei.