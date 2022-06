La data de 17 iunie , în jurul orelor 15:00, patrula de siguranță publică din cadrul Sectiei 4 Poliție Rurală Galanești, aflata în serviciul de patrulare pe raza comunei Frătăuții Vechi a oprit pentru control un moped, ocazie cu care a fost identificat conducătorul auto, un bărbat localnic.

Cu ocazia legitimarii, s-a constatat faptul ca acesta emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, întrucât acesta a relatat faptul ca nu are permisul de conducere asupra sa, la interogarea bazelor de date specifice, s-a constatat faptul ca bărbatul nu posedă permis de conducere pentru niciun fel de categorie. Cel în cauza a fost transportat la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei. În cauza s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” și „conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului”.