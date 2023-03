Polițiștii locali din Suceava au demarat o amplă acțiune de identificare a mașinilor abandonate sau fără stăpân. Anunțul a fost făcut, la Radio Top, de directorul Poliției Locale, Ovidiu Doroftei, în contextul în care municipalitatea intenționează să impună ca în diferite zile, săptămânal sau bisăptămânal, într-un interval de timp, mașinile să nu fie parcate pe anumite străzi. Asta, pentru o mai bună igienizare a străzilor și trotuarelor.

Șeful Poliției Locale a afirmat: „Primăvara este mai ușor să vezi că sunt mașini care stau nemișcate de luni de zile, fiindcă sunt pline de praf. În multe orașe există zile de curățenie stradală și așa trebuie să se întâmple și la noi, având în vedere că ne dorim să avem un oraș civilizat și modern”. Mașinile abandonate sau fără stăpân sunt ridicate și duse la un depozit din Mitoc. Întrebat cât costă recuperarea unui autovehicul, directorul Poliției Locale a răspuns: „Se percep 200 de lei pentru ridicare și transport, plus 50 de lei pentru fiecare 24 de ore de staționare la locul de depozitare. Ridicarea este o măsură tehnico-administrativă. În cazul în care se încalcă și o normă rutieră se aplică o amendă de 725 de lei pentru staționare, la care se adaugă 4 puncte de penalizare. Așadar, ajungi la amenzi de aproape 1.000 de lei și ai și 4 puncte de penalizare. Dacă este să continui cu această conduită poți rămâne fără permis, pentru că la fiecare abatere se aplică sancțiunea. Concret, ai plătit, își recuperezi mașina, și dacă în decurs de șase luni o găsim de 4 ori în locul unde am identificat-o prima dată se aplică de patru ori sancțiunea”.

Ovidiu Doroftei a menționat că sunt cazuri în care proprietarii care-și recuperează mașinile încalcă, din nou, regulile, pentru că ”încearcă să vadă până unde merge determinarea polițiștilor locali”.