Un enoriaș cere binecuvântarea arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, ÎPS Calinic, pentru a cânta la mănăstirea din satul său. ”Am o întrebare … Vreau să cânt la mânăstirea mea de suflet, din satul meu… Groși, Suceava. Părintele stareț chiar mă apreciază foarte mult și are nevoie de mine. Pot să iau binecuvântare de la Sfinția Voastră să ajut la Sfintele Slujbe? Sfinții 40 de Mucenici să vă ocrotească. Pace și bucurie sufletească să vă dăruiască”, a scris enoriașul.

”Părintele stareț poate să decidă în ceea ce vă privește. În cazul în care intenționează angajarea dumneavoastră va trebui să facă toate demersurile legale prevăzute”, i-a răspuns IPS Calinic.