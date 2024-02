Cantautoarea Ana Coman lansează cel de-al treilea album de studio, „Tu nu o să mă uiți”, cu un concert live în Clubul Expirat din București, pe 21 februarie. Va pleca, apoi, într-un turneu național prin marile orașe.

Ce rezultă din contopirea trecutului cu prezentul, a tuturor emoțiilor pe care le poți simți față de o persoană care a șlefuit cele două planuri temporale și o selecție atent aleasă de note muzicale și armonii? O colecție de piese senzuale, intense, cu o aură blândă. Ana Coman va lansa curând al treilea album de studio, „Tu nu o să mă uiți”, printr-un concert sincer și emoționant la clubul Expirat, pe data de 21 februarie. Va pleca, apoi, în turneu prin țară.

Albumul încorporează și single-ul „Suvernir”, a cărui lansare s-a bucurat de un succes strălucitor în doar câteva săptămâni. Piesa „Suvenir” este o incursiune profundă în lumea sentimentelor, abordând tematica oferirii întregii iubiri cuiva drag. Ana Coman și-a împărtășit experiența ei personală prin versuri pline de sensibilitate și melodie captivantă, melancolică.

Videoclipul poate fi vizionat aici: https://youtu.be/p-aNnrYq6Es?si=txgUQ1k7SrTvV8E1

„Se iau 2 ingrediente: iubire și confuzie. Se pun într-un ceaun jumate negru, jumate alb, jumate în prezent, jumate în trecut. Se amestecă. Iubirea rămâne iubire, confuzia se unește cu dorința, apărută din neant, căzută de undeva dintr-un viitor imaginar. Poate că lipsește ceva, totuși, căci iubirea stă într-un loc al ei, privind doar cum celelalte bestii își mai cheamă câteva prietene la dans: amintirile. Se tot amestecă, jubilează toate, jumate în trecut, jumate în prezent. Iubirea rămâne iubire, se apropie de cele trei, dar ele o împing râzând. E dansul lor, nu al ei. Și în dansul lor intră cine vor ele: frigul, marea, durerea, ochii albaștri, fetele, spațiul, ea de dinainte, el liber. Iubirea nu are loc în melanjul lor, dar tot încearcă. Se tot apropie, iar focul de sub ceaun începe să ardă din ce în ce mai tare; iubirea e roșie, arde, arde de nevoie să danseze cu cele ce acum par că s-au îmbinat într-o singură entitate, de la atâta amestecat: în el.” – a spus Ana Coman, despre album.

Datele turneului sunt următoarele:

· 21 februarie – București, Expirat – Sold Out

· 1 martie – Sibiu, Love Bar

· 2 martie – Cluj-Napoca, FORM Space

· 6 martie – Iași, Underground Pub

· 7 martie – Iași, Underground Pub – Sold Out

· 8 martie – Bacău, Berăria Valhalla

· 9 martie – Suceava, Art Rock Cafe

· 15 martie – Craiova, Cult Music Club

· 16 martie – Timișoara, FITT Casa Tineretului

· 22 martie – Constanța, Doors Club

· 23 martie – Galați, Daily Pub

· 11 aprilie – Brașov, Aftăr Hours

· 12 aprilie – Bistrița, Soho Music Hall

· 13 aprilie – Târgu Mureș, Office Clubul Presei

Toate detaliile despre acest turneu pot fi găsite pe: https://bandbook.ro/artisti/ana-coman/.

Pe Ana Coman, poate, ați cunoscut-o la „Ana Are Cântec”, segmentul de pe Radio Guerrilla. Aceasta și-a început pregătirea muzicală de mică, iar pasiunea a determinat-o să se afirme. Astfel, a ajuns să cânte la festivalurile importante din țară, precum „Rocanotherworld”, „Femei pe Mătăsari”, „Focus in The Park” sau „Electric Castle”. Până acum, a experimentat cu mai multe influențe și și-a exprimat talentul de povestitor, cu versuri atât în română, cât și în engleză.

