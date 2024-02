Costiuc Claudia (CSM DORNA Vatra-Dornei), atleta din Iacobeni, a cucerit două medalii în proba de 800 de metri din cadrul Campionatelor Naționale de Atletism în sală, argint la tineret și bronz la senioare. Acum două săptamini sportiva Costiuc Claudia aducea bucurie dornenilor prin titlul balcanic adus de la Belgrad/Serbia tot in proba 800 metri. O alta medalie a fost obținută de sportivul dornean Alexandru Prâsneac care pierde titlul de Campion Național obținând doar medalia de bronz.

Antrenorul Prâsneac Cristian de la CSM Dorna Vatra-Dornei a declarat. ”Sunt foarte incântat de evoluția sportivilor mei atât in pregătire cât și in competiții chiar dacă admistrația locala din Vatra-Dornei a uitat să premieze sportivii dorneni din luna mai 2023. Sportivii mei s-au concentrat să aducă tot timpul bucurie tuturor iubitorilor de sport din Țara Dornelor ! Aș vrea să mulțumesc și celor care stau in spatele munci noastre conducerea CSM Dorna Vatra-Dornei , Mol Romania ,Sala Sporturilor Poiana-Stampei cât și sponsorului personal al sportivilor Apa Bucovina”.