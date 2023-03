Încă o victorie pentru fetița-ventriloc Ana Maria Mărgean (13 ani). A obținut în urma voturilor telespectatorilor locul 4 în finala prestigiosului concurs „America’s Got Talent: All Stars”. Chiar și așa, este un rezultat excepțional, atât pentru ea, cât și pentru România, scrie click.ro.

La scurt timp după aflarea clasamentului finalei „America’s Got Talent: All-Stars”, Ana Maria Mărgean a povestit, în exclusivitate pentru Click!, care au fost emoțiile trăite în timpul competiției.

„Am fost foarte fericită și emoționată. Pentru mine oricum a fost de ajuns că mă aflu în finala «America’s Got Talent: All Stars» și doar asta era o realizare foarte mare în sine. Iar atunci când am ajuns și în finală am fost în al nouălea cer”, a povestit, în exclusivitate pentru Click!, Ana Maria Mărgean.

„M-au încercat tot felul de sentimente pentru că am ajuns pe locul 4 la nivel mondial. După cum am zis, eu eram deja o câștigătoare, pentru faptul că eram singura româncă din finala acestei competiții”, a mai spus Ana Maria.

„Mă consider locul 1 pe canto și ventrilocie, pentru că, locurile 1, 2, 3, au fost un saxofonist, niște dansatori și un acrobat”, a adăugat Ana Maria Mărgean, pentru Click!

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/ana-maria-margean-dupa-ce-a-luat-locul-4-la-2246413.html