Anamaria Prodan (50 de ani) se bucură de succes pe toate planurile. Sexy impresara de fotbaliști și-a lansat vinerea trecută podcastul, „Eu sunt Anamaria Prodan”, și l-a avut ca prim invitat pe Ciprian Marica, iar episodul 1 s-a numit sugestiv „Între regrete și răzbunări”. O prezență din ce în ce mai rară în țară, petrecându-și timpul mai mult în Dubai sau în America, Anamaria Prodan a declarat într-un interviu exclusiv pentru Click! cât de mult muncește.

Click!: Ana, ești o prezență din ce în ce mai rară în țară!

Anamaria Prodan: Muncesc foarte mult! Îmi deschid podcastul, filmez foarte mult, mă ocup de echipa de old boys pe care o am alături de Roberto Iancu, încercăm să intrăm în Liga 4, să luăm un loc în liga a 4-a să aducem o bucurie copiilor, să înceapă să joace la nivel foarte bun. Intru, alături de un prieten drag, care are echipă de mini fotbal. Muncesc enorm!

Click!: Spune-mi puțin de podcastul acesta, te rog! O să fie în zona de fotbal?

Anamaria Prodan: O să fie și în zona de fotbal și monden, o să am alături de mine oameni care au lăsat o urmă adâncă în viață, în meseriile lor și sper să îi prezint într-o lumină așa cum sunt ei, nu zugrăviți de unul și de altul.

Click!: Un prim invitat, așa?

Anamaria Prodan: Ciprian Marica, vineri (n.r.: 24 noiembrie), la ora 18.00.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/interviurile-click/anamaria-prodan-si-a-lansat-podcast-vedeta-este-2319683.html