Pe 5 aprilie 2018, Anca Lungu s-a mutat în Franța, la Nisa, acolo unde, de cinci ani de zile, are o viață frumoasă, alături de soțul ei grec, Harry Arampatzis, dar și de cei doi copii ai săi, băiețelul Iorgos, de 4 ani și jumătate, și Natalia, de aproape 9 ani, fetița ei din căsătoria cu Ștefan Lungu, notează click.ro.

Anca Lungu nu a uitat de prima sa iubire, televiziunea! După o absență de mai bine de cinci ani de pe micile ecrane, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1 a revenit de curând cu un nou format de emisiune, dar nu la Antena 1, ci la Prima TV. Emisiunea „Viața are gust” este difuzată duminica, de la ora 11. Anca Lungu a povestit în exclusivitate pentru Click! despre noul ei show, dar și despre cum este viața sa în Franța, la Nisa.

Ce anume te-a convins să te întorci în televiziunea din România?

Unul dintre motivele pentru care am luat această decizie este publicul meu. În toți acești ani, în care am lipsit de pe micul ecran, o mare parte dintre cei care mă urmăreau la televizor s-au mutat alături de mine în social media, în special pe Instagram, acolo unde sunt foarte activă. Cu acest public împart zilnic din frumusețea locului în care m-am stabilit. Primesc mesaje de mulțumire pentru energia pozitivă care ajunge la ei și pentru inspirăția pe care o găsesc în postările mele. Nu de puține ori oamenii m-au încurajat să fac mai mult decât atât. Mi-au cerut vlogguri și inclusiv o emisiune în care să păstrez stilul simplu și optimist care le dă poftă de viață. După 15 ani de televiziune în care am intrat în casele oamenilor în cea mai mare parte cu știri negative și tragedii, aleg să las în urmă rolul mesagerului și să fiu eu însămi într-o producție dedicată frumosului și bunului gust. Un alt motiv al revenirii mele este dragostea pentru meseria pe care am practicat-o atât de mulți ani. În această pauză, în care nu de puține ori m-am gândit să o iau de la capăt într-un alt domeniu, am realizat că jurnalismul ocupă un loc mult mai important în sufletul meu. Nu e doar meseria cu care m-am identificat și care mi-a adus satisfacție de-a lungul anilor, jurnalismul e o vocație pentru mine. Nu e nimic la care să mă pricep mai bine decât la a căuta povești pe care să le spun mai departe, povești care să bucure și să inspire.

Ce emisiune vom vedea cu tine la Prima TV?

„Viața are gust”, în fiecare duminică, de la ora 11.00. La Prima veți călători săptămânal alături de mine în bucătăriile din Sudul Franței, Grecia sau Italia, adică în acele locuri în care te poți hrăni pe deplin, în care nu doar gustul e bun ci și conținutul e sănătos, în care se bucură și sufletul, nu doar papilele gustative.

