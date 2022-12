Timpul pare că s-a oprit în loc pentru Anca Țurcașiu! De 30 de ani, vedeta arată la fel! Actrița are o rutină zilnică de la care nu se abate: sport, odihnă și dieta sănătoasă. Când vine vorba, însă, de sfaturi prețioase în materie de stil de viață, artista este cât se poate de categorică! Nici nu le acceptă, dar nici nu le dă, potrivit click.ro. E perioada din an în care nutriționiștii, antrenorii de fitness și chiar celebritățile, care au făcut din dietă și sport un mod de viață, se înghesuie să ne dea sfaturi utile. Toată lumea are un program și o dietă, gata pregătite pentru perioada Sărbătorilor, prin care suntem sfătuiți cât să bem și ce să mâncăm!

„Habar n-am! Toată lumea da sfaturi. Eu nu vreau să dau sfaturi, mă apucă nervii când mă pune cineva să dau sfaturi! Nu-mi place să spun mâncați aia, faceți aia! Toată lumea știe ce trebuie să facem basic. Toată lumea ne învață ce să mâncam, ce sport să facem! Ar fi culmea s-o mai fac și eu!”, a declarat solista pentru Click!, revoltată pe unii dintre colegii ei din show-biz care nu mai contenesc cu sfaturile.

