Andreea Mantea (35 de ani) a răbufnit după ce s-a săturat să audă și să citească zvonuri care susțin că ar fi însărcinată! Frumoasa brunetă le-a explicat fanilor ei că se luptă cu câteva kilograme în plus, dar nicidecum nu este gravidă, potrivit click.ro.

«Am aflat că sunt însărcinată, din nou. Din ziare, nu din urma unui test sau a vreunei analize. Problema e ca aflu din ziare ca sunt însărcinată de vreo doi ani. Cumva am întrecut elefantul la gestație. Sunt însărcinată de vreo doi ani și nu mai nasc. Ce sarcină încăpățânată. Eu nu am voie să fiu grasă. Andreea Mantea este grasă, are burtică, șunculiță, kilograme în plus, dar nu este însărcinată. Este o bucurie pe care aș spune-o eu dacă aș fi, credeți-mă. De doi ani încoace, mă, de doi ani… nu, nu sunt, sunt doar grasă», a spus vedeta, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/andreea-mantea-a-rabufnit-nu-sunt-insarcinata-406405.html