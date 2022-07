Andreea Tonciu nu poate lăsa în urmă altercațiile pe care le-a avut cu CRBL în timpul emisiunii „Survivor”, din Republica Dominicană. Invitată la „Detectorul de minciuni”, Andreea Tonciu a făcut mai multe mărturisiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat și a folosit cuvinte dure pentru a-și descrie fostul coechipier, potrivit click.ro.

Andreea Tonciu a povestit, în emsiunea Oanei Radu, că CRBL ar fi fost agresiv verbal și s-ar fi aflat la doar un pas de a o lovi. În plus, fosta asistentă TV a subliniat că, din punctul ei de vedere, CRBL nu are un talent real în domeniul muzical și nu se poate numi artist, deși asta îi place să creadă. „Foarte agresiv și foarte rău. Foarte dur. Până la urmă cine este CRBL? Unul care se joacă cu niște lemne. Eu îți pun ție o întrebare acum. Din punctul tău de vedere CRBL este artist? Eu nu-l consider artist!El se crede superior în fața tuturor. M-a jignit foarte urât și, crede-mă, chiar a vrut să dea în mine”, a povestit Andreea Tonciu, conform sursei citate.

