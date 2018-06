Antonia, Anna Lesko și Alex Velea vor cânta la Zilele Sucevei, în parcarea Iulius Mall. Recitalurile lor vor avea loc în seara zilei de 23 iunie. Cu o seară înainte, printre cei care vor urca pe scenă se va număra și Alexandra Ungureanu. Pe 24 iunie, se va desfășura un concert extraordinar de folclor. Zilele Sucevei vor cuprinde și alte momente artistice. Pentru organizarea manifestărilor se vor cheltui 200.000 de lei, din care 150.000 de la bugetul local, iar restul de la Iulius Mall.

