Film Now reinventează tradițiile populare și aduce, la începutul anului, mixul perfect dintre noile perspective și curajul de a depăși orice provocare. Pasionații de senzații tari știu deja că liniștea nu este specifică caracterelor aventuriere, așadar, în ianuarie, aceștia sunt așteptați pe Film Now să descopere cum se poate câștiga orice luptă.

Salvăm Pământul încă din prima zi a anului 2023, cu Sonic/ Sonic the Hedgehog (2020). Lumea avea nevoie de un erou, dar are parte de un arici! Duminică, 1 ianuarie, de la ora 20:00, Film Now ți-a pregătit o comedie de acțiune bazată pe seria de jocuri video de la Sega. Pământul, noua casă a ariciului extraterestru, este în pericol chiar din cauza lui. Dar tot Sonic este cel care va salva situația. Pregătește-te pentru o confruntare nebunească: ce va fi, dominația lumii sau salvarea ei?

Luni, 2 ianuarie, de la ora 20:00, Milla Jovovich și Tony Jaa luptă cu cele mai mortale creaturi în Vânătorul de monștri/ Monster Hunter (2020), în regia lui Paul W. S.Anderson (Resident Evil). În paralel cu lumea noastră, există o alta – populată de monștri gigantici și feroce. Când Lt. Artemis și unitatea ei sunt aruncate de o furtună în acea lume mortală, militarii pornesc o luptă disperată pentru supraviețuire. În ajutorul lor apare Hunter, care reușește să fie mereu cu un pas înaintea pericolului, iar, împreună, luptătorii sunt hotărâți să țină piept amenințării ce ar putea distruge întreaga omenire.

În premieră TV, Film Now îți aduce thrillerul danez Vinovatul/ The Guilty (2018). Asger Holm, operator al serviciului de urgenţă și fost polițist, răspunde la apelul unei femei răpite. Atunci când discuția se întrerupe brusc, începe o disperată căutare a victimei. Folosindu-se doar de telefon, Asger luptă contracronometru pentru a salva femeia în pericol. Dar, pe parcursul căutărilor, el își dă seama că lucrurile nu sunt ceea ce par – nici în cazul de față, nici în propria sa viață. The Guilty este pe Film Now, miercuri, 18 ianuarie, de la ora 21:55.

Samara Weaving interpretează o tânără care luptă pe viață și pe moarte în Scapă cine poate/ Ready or Not (2019), vineri, 20 ianuarie, de la ora 22:00. În noaptea nunții, Grace află că familia perfectă a proaspătului ei soț este pe cât de nebună, pe atât de mortală. Într-un ritual păgân „de-a v-ați ascunselea”, tot neamul încearcă să o omoare până la ivirea zorilor. Pe parcursul unei nopți de coșmar, lui Grace îi devine clar că, pentru a supraviețui, nu va fi suficient să se ascundă.

Duminică, 22 ianuarie, de la ora 20:00, pe Film Now ai Ritmul răzbunării/ The Rhythm Section (2020), cu Blake Lively, Jude Law și Sterling K. Brown. După ce întreaga familie i-a murit într-un accident de avion, Stephanie a intrat pe panta autodistrugerii. Dar, atunci când află că ceea ce considera un tragic accident a fost, de fapt, un atentat, Stephanie apelează la un fost agent CIA, care o poate ajuta să-i găsească pe cei vinovați. Răzbunarea devine singurul ei scop!

Multe filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților DIGI TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

