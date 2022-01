Vineri, 4 februarie, de la ora 22:00, în ecranizarea romanului creat de Stephen King, „Doctor Sleep” (2019) povestea lui Danny Torrance continuă, la 40 de ani de la întâmplările de groază trăite, pe când era copil, în Hotelul Overlook (pe care le-am descoperit în „The Shining”). În urma traumei din copilărie, Dan (interpretat de Ewan McGregor) a încercat toată viața să-și găsească liniștea. Totuși, devine clar că nu va putea să lase trecutul în urmă atunci când o întâlnește pe Abra, o fată înzestrată cu aceeași „strălucire” supranaturală ca a lui. Abra îi cere ajutorul lui Dan pentru a se apăra de nemiloasa Rose The Hat și de adepții ei care se hrănesc cu „strălucirea” celor inocenți, pentru a-și câștiga nemurirea. Va urma o luptă pe viață și pe moarte, în care Dan va fi obligat să înfrunte fantomele trecutului.

În premieră TV la Film Now, vineri, 11 februarie, de la ora 21:45, în thrillerul Legea sângelui/ Let Him Go (2020), Kevin Costner și Diane Lane îi interpretează pe George și Margaret – un șerif pensionat și soția sa. Cei doi și-au pierdut fiul, însă când își dau seama că fosta soție a acestuia și nepotul lor au probleme, sunt gata să plece în ajutorul lor. Își vor părăsi casa din Montana pentru a merge într-o zonă ruptă de lume din Dakota, acolo unde nepotul și mama lui sunt victimele abuzului domestic în actuala lor familie.

Luni, 14 februarie, de la ora 21:45, în premieră TV, thrillerul SF Archive (2020) aduce în discuție tema sensibilității umane în contextul inteligenței artificiale – ori în contrast cu aceasta. Este anul 2038, iar George Almore încearcă să construiască o Inteligență Artificială echivalentă ființei umane. Cel mai recent prototip al lui este aproape gata, iar ultima fază este și cea mai riscantă. George încearcă, de fapt, să întruchipeze și să cuprindă în acest IA conștiința soției sale care a murit într-un accident, în urmă cu mai mulți ani.

Miercuri, 16 februarie, de la ora 20:00, Amuțire/ The Silencing (2020) îl aduce în prim-plan pe Nikolaj Coster-Waldau care joacă rolul unui tată în căutarea fiicei dispărute. Alături de o femeie șerif (Annabelle Wallis), el pornește pe urmele unui ucigaș fără milă și este prins într-un joc mortal de-a șoarecele și pisica.

Mileniali/ Echo Boomers (2020) este o altă premieră TV cu care Film Now te așteaptă duminică, 20 februarie, de la ora 21:45. Dezamăgiți de perspectivele pe care le au în viață, mai mulți absolvenți de facultate din Chicago își propun să trăiască „pe picior mare”, furând din casele celor foarte bogați. Grupul lor va intra într-o spirală a fărădelegilor din care le e tot mai dificil să scape. Filmul îi are în distribuție pe Michael Shannon, Patrick Schwarzenegger și Alex Pettyfer.