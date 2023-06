Peste 1.500 de persoane au participat vineri, 2 iunie, în șanțul Cetății de Scaun a Sucevei la deschiderea Festivalului „Filarmonia” organizat în zilele de 2 și 3 iunie de Muzeul Național al Bucovinei, în colaborare cu Liceul Teoretic „Filadelfia”. Festivalul care are ca temă „CERTITUDINE în INCERTITUDINE” are loc în cadrul proiectului „Divine Sound”. „Este un eveniment de o încărcătură spirituală intensă, pe acordurile trupelor BBSO și Bethania – Dublin. Tema acestui eveniment dorește să aducă un mesaj de stabilitate și CERTITUDINE în contextul actual, când starea de confuzie și, implicit, de INCERTITUDINE, pe care o traversăm în societatea contemporană, este atât de vizibilă. Soluția care poate duce la armonie și echilibru este fără îndoială una spirituală”, au transmis organizatorii. Concertele continuă sâmbătă, 3 iunie de la ora 19.00. Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

