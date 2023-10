Vă prezentam trei concerte inedite care vor încânta inimile iubitorilor de muzica într-o călătorie Sonora de neuitat.

Primul concert va avea loc pe data de 30 octombrie 2023, sub titlul „George Enescu și Muzica Lumii.”

Debutul promite să fie unul exploziv, marcând începutul unei serii de trei concerte extraordinare.

Următoarele două concerte vor avea loc pe data de 13 noiembrie, sub titlul „Muzica de Film” și pe 20 noiembrie, concertul sub denumirea „Creațiile compozitorilor români în interpretarea orchestrei de suflători”.

Fiecare dintre cele 3 concerte vă va purta într-o lume sonoră inedită, unde solistul violinist de excepție, Aron Cavassi, va interpreta cu pasiune faimoasa „Balada” de Ciprian Porumbescu, “Balada” de George Enescu si din coloana Sonora a filmului “Schindler List”.

Fondată în 2019 și dirijată de talentatul Mihai Mircea Spânu, orchestra Fanfara Metropolitana “Iosif Ivanovici”a colaborat cu compozitori și dirijori de renume, transformându-se într-un adevărat ambasador cultural pentru muzica de suflători în România. Reprezentând un colectiv unic pe scena muzicală autohtonă. Fanfara Metropolitană „Iosif Ivanovici”, este printre primele orchestre simfonice de suflători din România. Istoria orchestrei își are originile în anul 2004, când remarcabilul dirijor și manager artistic Florin Ciofică, cu sprijinul Sylviei Petre, absolventă a Julliard School of Arts din SUA, și a lui Aurel Manciu, director muzical al Standmusik Elzak din Germania, sub denumirea de Bucharest Wind Orchestra, fiind înființată din necesitatea in spațiul cultural a unei orchestra de suflători care sa interpreteze lucrări

dedicate acestui fenomen musical și de a promova si interpreta lucrări dedicate acestei nișe muzicale.

Programul acestor concerte va călători prin universul muzical al lui George Enescu, dar și prin creațiile unor componenți celebri precum Ludwig van Beethoven, Amilcare Ponchielli, Ralph Vaughan-Williams și alții. Aceste evenimente vor oferi publicului ocazia de a descoperi evoluția muzicii pentru suflători de-a lungul timpului.

Dirijorul Mihai Mircea Spânu, un nume de referință în lumea muzicii, va conduce această orchestră excepțională într-o călătorie sonoră care să dezvăluie frumusețea și diversitatea muzicii pentru suflători.

Această inițiativă culturală este finanțată din fonduri nerambursabile acordate de Consiliul Local al Sectorului 5 prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în cadrul programului de finanțare nerambursabilă 2023, în baza Ordonanței 51/1998.

Evenimentul reprezint și un pas important spre promovarea incluziunii și egalității de șanse prin muzică și educație, oferind de asemenea, oportunitatea de a descoperi și sărbători diversitatea culturală și talentul tinerilor.

Proiectul are potențialul de a influența pozitiv viața tinerilor, promovând incluziunea și egalitatea de șanse prin educație muzicală, diversitate culturală și participare activă. Acesta oferă o punte între tineri, artă și cultură, construind astfel o societate mai echitabilă și mai deschisă la diversitate.

Pentru mai multe informații despre acest concert și alte evenimente culturale organizate de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, vă rugăm să vizitați pagina de Facebook Asociației Culturale Royal Sound si site-urile www.cultural5.ro și www.sector5.ro

